Жириновский поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав РФ

Москва, 20 августа. Глава ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным, что Белоруссия войдет в состав России еще до Нового года. По словам Жириновского, он поставил на это событие ящик пива.

Жириновский известен своими неоднозначными заявлениями по Белоруссии. Так, ранее он предположил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы будет вынужден покинуть страну уже в ближайшие годы.

Глава ЛДПР подчеркнул, что необходимо разграничивать выборы и демократию от возможного вторжения в Белоруссию или вмешательства в ее внутренние дела, как это уже произошло на Украине. Политик уверен, что если белорусский президент обратится к Москве с просьбой оказать военную помощь, то надо быстро помогать. Ведь не в интересах России, чтобы в Белоруссии воцарилась власть подобная той, которая управляет Украиной. Речь идет о безопасности самой РФ, которой не нужны рядом танки НАТО, пишет RT.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. После голосования в республике начались несанкционированные протестные акции.

Ранее Лукашенко заявил, что готов назначить новые выборы президента Белоруссии, но при условии, что сначала пройдет референдум, после которого в республике примут новую конституцию, передает телеканал «360».