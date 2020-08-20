Средний размер страховой пенсии вырос до 16 491,53 рубля

Москва, 20 августа. Счетная палата опубликовала данные из которых следует, что средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16491,63 рубля. Таким образом, за год пенсия выросла более чем на тысячу рублей.

Ведомство отмечает, что соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером начисленной зарплаты за январь–апрель 2020 года выросло до 30,4%. В начале 2020 года этот показатель составлял 29,6%.

Кроме того, Счетная палата отметила, что темпы сокращения численности работающих пенсионеров замедлились в три раза. Так, в первом полугодии 2019 года число работающих пенсионеров уменьшилось на 333,56 тысячи человек. А за первое полугодие 2020 года только на 109,32 тысячи человек.

Напомним, что значительное число российских пенсионеров с начала будущего года может рассчитывать на увеличение социальных выплат. Повышение произойдет с 1 января 2021 года за счет плановой индексации, которая проводится ежегодно, и размер которой зависит от процента инфляции. Прибавку получат все неработающие пенсионеры.

Кроме того, российские пенсионеры, получающие небольшую пенсию (до десяти тысяч рублей в месяц), с 1 января 2021 года начнут получать на 600 рублей больше.

Ранее ФАН приводил мнение экспертов, которые уверены, что у Пенсионного фонда РФ есть потенциал для увеличения пенсий до европейского уровня. Однако для этого необходимо двигаться в сторону развития накопительной пенсии.