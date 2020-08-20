Россия и Белоруссия начнут снимать ограничения на границе

Москва, 20 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко договорились о совместной работе ведомств двух стран по снятию ограничения через границу, сообщает пресс-служба кабмина Белоруссии.

В среду состоялся телефонный разговор премьеров двух стран. Головченко рассказал Мишустину о текущей ситуации в Белоруссии и «о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране». При этом он подчеркнул, что «все сферы экономики, промышленный комплекс работают в штатном режиме».

Стороны достигли договоренности о совместной работе по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу.

Ограничения на передвижения через границу были введены на фоне пандемии коронавируса. 30 июля стало известно, что пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие государственной границы, в том числе на белорусско-российском участке. Белорусские СМИ связали это с задержанием 32 граждан РФ в стране в преддверии выборов.