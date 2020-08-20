Подозреваемая в расчленении жена рэпера Картрайта заболела

Санкт-Петербург, 20 августа. Вдова расчлененного рэпера Энди Картрайта Марина Кохал плохо себя чувствует, у нее температура и кашель. Об этом Пятому каналу сообщила адвокат девушки Ирина Скурту.

Юрист сообщила, что виделась с подозреваемой в убийстве Картрайта (Александра Юшко) в среду, 19 августа. У нее вызвало опасение состояние подзащитной.

«Сегодня мы ездили к ней. Она на самом деле не очень здорова. У нее температура, кашель. Она как всегда в трансе — сейчас все подозревают коронавирус. Она говорит: «Я боюсь, что у меня пневмония». Но это она так говорит. Персонал сказал, что у нее поставлен диагноз ангина», — сообщила Скурту.

По словам юриста, Кохал «подавленная, утомленная и не совсем здоровая». Во время посещения подзащитной девушку осмотрели медики, подтвердив, что на теле Кохал нет никаких травм.

О смерти рэпера Картрайта стало известно 30 июля. Супруга музыканта заявляла, что ее муж скончался за несколько дней до этого от передозировки. Якобы чтобы уберечь рэпера от «бесславной смерти», Кохал расчленила тело мужа, а останки разложила по пакетам и хотела спрятать. Позже она позвонила адвокату, который и сообщил о случившемся в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, Кохал умышленно убила супруга в квартире дома на Невском проспекте, после чего для сокрытия следов преступления расчленила его тело.

Ранее Скурту в беседе с телеканалом «360» заявила, что Картрайт страдал от проблем с сердцем, которые могли привести к его смерти.