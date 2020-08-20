Захарова озвучила доказательства вмешательства Запада в дела Белоруссии

Москва, 20 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции Литвы против белорусских властей «железобетонными» доказательствами факта вмешательства Запада во внутренние дела Минска.

На своей странице в Facebook Захарова прокомментировала решение МИД Литвы внести президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряд чиновников в список невъездных в страну.

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — подчеркнула дипломат.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В первые дни бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников протестов.

Сейм Литвы не признал результаты выборов в Белоруссии и легитимность Лукашенко. Депутаты потребовали провести перевыборы в стране и ввести санкции на уровне Евросоюза против белорусских чиновников. В среду МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну. В список попали также 32 представителя белорусских властей.

Также в среду стало известно, что Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов и намерен ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Как сообщал RT, ЕС собирается выделить 53 млн евро на помощь белорусскому народу.