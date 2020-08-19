Скончался трехкратный чемпион мира по стрельбе Лапкин

Москва, 19 августа. Трехкратный чемпион мира, бывший главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Олег Лапкин скончался в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

«19 августа 2020 года на 80-м году ушел из жизни трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры России Олег Александрович Лапкин», — говорится в сообщении пресс-службы.

В организации отметили, что Лапкин всю свою жизнь посвятил стрелковому спорту. С 1974 года началась его тренерская карьера. С 1976 по 2004 годы специалист подготовил сборные страны к восьми Олимпийским играм.

В Стрелковом союзе России выразили соболезнования родным и близким Лапкина.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР Александр Аксинин скоропостижно скончался в возрасте 65 лет. В копилке наград Аксинина, помимо олимпийского домашнего золота, бронза Олимпиады-76 в Монреале, звания чемпиона Европы и чемпиона СССР. После завершения карьеры легкоатлет работал тренером общества «Динамо», где воспитал немало выдающихся спортсменов.