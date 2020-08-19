Дубль Азмуна обеспечил «Зениту» победу над ЦСКА

Санкт-Петербург, 19 августа. Петербургский «Зенит» в домашнем матче чемпионата России оформил победу над московским ЦСКА благодаря Сердару Азмуну, забившему два мяча в ворота «армейцев».

Игра состоялась в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сине-бело-голубые с первых минут матча завладели преимуществом. Однако вскоре игра выровнялась. На 19-й минуте Артем Дзюба головой перекинул мяч Азмуну, который точно отправил снаряд в ворота.

ЦСКА после пропуска гола начал заметно уступать сине-бело-голубым. Однако на 26-й минуте полузащитник Никола Влашич ударил в угол ворот Михаила Кержакова, сравняв счет.

После того, как счет на табло поменялся на 1:1, игра стала относительно ровной. Во втором тайме, на 69-й минуте, Вячеслав Караваев передал удачный пас Азмуну. Тот шанс не упустил и забил второй и последний в игре гол.

Таким образом, сине-бело-голубые выиграли все три первых матча в чемпионате России. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 9 очками. За ними следуют «Динамо» и «Локомотив».

Следующий матч клуб с берегов Невы проведет в субботу, 22 августа, против «Тамбова».