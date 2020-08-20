Соавтор пакета реформ для Беларуси открестился от его антироссийской части

Белорусское оппозиционное движение «За свободу», один из разработчиков «Реанимационного пакета реформ для Беларуси», не обсуждало его антироссийский раздел, посвященный национальной безопасности, и до сих пор не сформировало по нему собственную позицию. Об этом председатель движения и один из членов «Координационного совета» белорусской оппозиции Юрий Губаревич заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«На данный момент мы не рассматривали этот документ и не принимали по нему какого-то решения. То есть у нас по этим пунктам (антироссийского раздела. — Прим. ФАН) не сформирована позиция», — рассказал Губаревич.

При этом, по словам собеседника ФАН, создатели «пакета реформ» до сих пор не имеют общей утвержденной концепции, а сам документ так и не принят всеми участниками.

«Да, движение «За свободу» принимало участие в создании «пакета». Но это скорее широкая коммуникативная площадка разных идей, чем какая-то уже оформленная и принятая программа реформ, — заявил Губаревич. — Каждая организация имела возможность предложить свои идеи. Тут нет общей концепции, которая была бы утверждена всеми участниками».

Ранее Анна Красулина, пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, напротив, подтвердила в интервью «Эху Москвы», что «Реанимационный пакет» не просто создан, но и согласован между ведущими демократическими партиями РБ, что создавший его экспертный совет поддерживает Тихановскую наработанными связями и структурой, а сама кандидат во время агитационного периода даже присутствовала на презентации «пакета реформ».

Таким образом, утверждения Губаревича прямо противоречат заявлению Красулиной. В случае истинности слов председателя движения «За свободу» это говорит об отсутствии реальной программы действий у главного кандидата на пост президента РБ от белорусской оппозиции. Если же правда на стороне Красулиной, то демарш Губаревича означает начавшийся раскол в рядах оппозиции по линии противостояния с Россией.

Напомним, что «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», еще до выборов представленный на сайте zabelarus.com, содержал раздел «Реформа сектора национальной безопасности», в котором Россия названа источником целого ряда угроз для Белоруссии.

Там же на срок 2021–2030 годов постулировались задачи по выходу республики из всех совместных с Россией интеграционных структур, включая Союзное государство, Таможенный союз, ЕврАзЭС и ОДКБ, а также вывод из Белоруссии военных объектов ВС РФ, запрет российских телеканалов и пророссийских организаций, вхождение республики в ЕС и НАТО, создание собственной автокефальной церкви и придание белорусскому языку статуса единственного государственного.

В данный момент сайт zabelarus.com не работает, однако копия его раздела, посвященная национальной безопасности, сохранилась.

Среди разработчиков этого «пакета реформ», помимо движения «За свободу», числятся несколько других белорусских оппозиционных партий, в том числе Объединенная гражданская партия и «Белорусская христианская демократия».

Причем представители всех трех организаций входят в главный политический орган белорусской оппозиции, «Координационный совет», декларативной целью которого якобы является лишь «мирное отстранение» от власти избранного президента РБ Александра Лукашенко.

Добавим, что раздел «Программа» предвыборного сайта Светланы Тихановской до середины августа содержал следующую формулировку:

«Мы объединились с командами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, с нами сотрудничают лучшие эксперты, партии и общественные организации. Они предлагают программы для развития страны, с которыми можно ознакомиться на сайте reformby.com».

Теперь, однако, последнее предложение во фразе удалено, хотя оно и сохранилось в копии на портале web.archive.org.

Упомянутый ресурс reformby.com прямо отсылал к своему первоисточнику: «Материалы сайта созданы на основе документов платформы «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», — и содержал гиперссылку на страницу zabelarus.com. Сейчас reformby.com также не открывается, однако и его копия сохранилась:

Причем раздел «Реформа сектора национальной безопасности» на reformby.com дословно повторяет одноименный раздел на zabelarus.com:

То есть официальный предвыборный сайт Светланы Тихановской в своей программной части как минимум до 17 августа ссылался, через сайт-посредник, на «Реанимационный пакет реформ для Беларуси» с его подчеркнуто антироссийскими тезисами. Это дезавуирует утверждения белорусской оппозиции о том, что ее цели не идут дальше смены власти в стране.

Отметим, что Юрий Губаревич в интервью ФАН объяснил исчезновение ссылки на тезисы из «Реанимационного пакета» с сайта Тихановской… происками официального Минска.

«Последние две недели противодействие властей — это большая проблема для интернет-площадок Беларуси. Власти просто блокируют ряд сайтов. Как минимум нет внутреннего доступа, переписываются DNS… Тяжело ответить, почему это все пропало», — заявил Губаревич в интервью ФАН.

Напомним, что после победы на президентских выборах в Белоруссии 9 августа Александра Лукашенко, набравшего, по официальным данным, свыше 80% голосов избирателей, в стране начались акции протеста, в том числе насильственного характера, поддержанные рядом стран Восточной Европы. Лидером протестующих стала проигравший кандидат Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая в Литву.

Представители оппозиции не раз заявляли, что их целью является исключительно отстранение от власти Лукашенко, и всячески дезавуировали антироссийский характер своих действий и требований.