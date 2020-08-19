Стало известно, сколько получат некоторые россияне на детей к 1 сентября

Москва, 19 августа. Власти России в августе подготовили ряд нововведений, которые касаются выплаты детских пособий нуждающимся.

В Москве принято решение о выплате к 1 сентября детских пособий за два месяца. Людям дадут деньги за август и сентябрь. Потом перечисление пособий будет только в октябре.

Что касается размера выплат, то они будут варьироваться в зависимости от субъекта РФ. Семьи с детьми до полутора лет получат 2296 рублей. На детей от полутора до трех лет перечислят 4376 рублей. Тем, у кого ребенку от трех до семи лет, перечислят 1148 рублей. На детей от семи лет и старше предусмотрена выплата в размере 576 рублей.

Эксперты обратили внимание, что в Москве действует широкий спектр льгот для многодетных, о которых многие граждане не знают. Например, есть возможность получить компенсацию за приобретение школьной формы. Выплата предусмотрена на каждого ребенка один раз в год.

Кроме того, специалисты Минтруда вместе с представителями региональных властей заняты сейчас установлением количества семей, нуждающихся в увеличении пособия. Выплаты могут вырасти на 100%. Однако данный проект о дифференцированном пособии на детей от трех до семи лет может быть принят только к следующему году.