В Коми молодых предпринимателей учат открывать бизнес. ФАН-ТВ

В успех собственного бизнеса верит не так много жителей Коми, узнали корреспонденты ФАН-ТВ на улицах Сыктывкара. Но тех, кто все же готов рискнуть и открыть свое дело, готовы поддержать в республиканском Бизнес-инкубаторе — он работает здесь с 2001 года.

«Сюда может обратиться любой, кто хочет открыть собственное дело, — рассказала ФАН директор Бизнес-инкубатора Инна Палькевич. — Осмотреть помещение, которое ему понравилось, пройти конкурсные процедуры и занять помещение для бизнеса. Преимущество в том, что в первый год предприниматель оплачивает 25% арендных платежей, второй — 50% и третий — 75%. Через три года он уже должен перейти на другие площади или переехать в другие помещения».

В последнее время (особенно в период пандемии) в республике стало ощутимо меньше молодых предпринимателей. Инна Палькевич объясняет это высокой конкуренцией и монополией федеральных сетей в Коми. Кроме того, большая часть населения — пенсионеры, которые не слишком активно потребляют новые услуги и товары. Лучше всего развивается бизнес, связанный с услугами для детей, говорит директор Бизнес-инкубатора. Например, в числе воспитанников бизнес-инкубатора сейчас арт-студия для детей и компания по организации детских праздников.

«Но было бы желание, — говорит Палькевич. — С чего-то надо начинать. Люди приходят, начинают с маленького и, так, небольшими шажками мы идем к большому бизнесу».

Бизнес-инкубатор не только помогает открыть свое дело, но и обучает молодых бизнесменов — проводит для них лекции, семинары и мастер-классы. В период коронавирусных ограничений мероприятия проходят в онлайн-формате. Ближайшее такое мероприятие «Инновационное предпринимательство, риски и решения» вызвалась провести выпускница бизнес-инкубатора, предприниматель Татьяна Гимадеева.

«Я веду свое дело с 19 лет, — говорит Татьяна Гимадеева. — И в свое время мне очень не хватало такой поддержки. Молодые бизнесмены не знают, как грамотно продвигать себя. Недавно провели опрос среди молодежи Эжвинского района, и выяснили, что людям не хватает финансирования на первоначальных этапах становления в качестве ИП. Кроме того, предпринимателям не хватает навыков компьютерной грамотности, SMM-продвижения, продвижения в социальных сетях, особенно в Instagram, «ВКонтакте». Мы пригласим спикера — специалиста в IT, а также расскажем о государственной поддержке, которая предоставляется малому предпринимательству».

Мероприятие «Инновационное предпринимательство, риски и решения» прошло в Бизнес-инкубаторе 18 августа в Эжвинском районе Сыктывкара.