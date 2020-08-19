Анюков начал карьеру тренера в «Зените»

Санкт-Петербург, 19 августа. Бывший игрок сборной РФ по футболу Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отыгравший более 400 матчей за «Зенит» Анюков продолжит карьеру в тренерском штабе Сергея Семака. В среду он провел свой первый матч в качестве тренера команды.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Анюков перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Зенит» в 2005 году. За свою карьеру в петербургском клубе защитник провел 417 матчей. На его счету 13 забитых мячей и 30 голевых передач. Анюков является единственным игроком сине-бело-голубых, ставшим пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с клубом защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка страны.

За национальную сборную защитник сыграл 77 матчей, записав на свой счет один гол.

В конце мая заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил о своем уходе из клуба, передавал RT. 41-летний вратарь играл за сине-бело-голубых с 1997 года. В его активе 439 матчей за петербургский клуб.

На своей странице в Instagram он сообщил, что «благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку». Однако, по его словам, «пришло время идти дальше».