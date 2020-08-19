Ищенко поделился прогнозом о скором распаде Украины

Киев, 19 августа. Украину ждет раскол на десять и более народных республик, часть которых захотят присоединиться к России, считает политолог Ростислав Ищенко.

Взгляды Ищенко на будущее «осколков» Украины достаточно пессимистичны. Эксперт считает, что после распада страны ее население не станет жить лучше, так как власть в новых странах будет, по большей части, сосредоточена в руках у различных олигархов.

Некоторые республики захотят воссоединиться с Россией, однако процесс их интеграции будет связан с определенными трудностями. Дело в том, что вместе с Украиной придется ликвидировать и ее долги, которых накопилось достаточно много. Даже признание того, что украинского государства больше не существует, должно произойти только на международном уровне.

«Разбор» частей Украины различными государствами может произойти только в том случае, если появится соответствующая правовая база, а местные власти проявят заинтересованность в данном вопросе. Однако в некоторых регионах с этим могут возникнут проблемы из-за высокого уровня коррупции. В качестве примера можно привести Одесскую область.

«Одесская элита живет контрабандой. А при вхождении в состав России Москва все это прихлопнет», – объяснил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Специалист заметил, что от местного руководства потребуется «жить честно», но оно не сможет на это пойти.

Специалист достаточно часто комментирует происходящее в ближайшем зарубежье и оценивает перспективны развития событий в разных странах. Как сообщалось ранее, Ищенко рассказал, где на территории бывшего СССР может начаться война.