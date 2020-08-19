Дерматолог дала шесть советов, как сохранить загар

Москва, 19 августа. Лето — это период отдыха, моря, солнца и загара. Однако часто бывает, что шоколадный оттенок кожи исчезает за пару недель. Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова дала шесть рекомендаций как подольше сохранить загар.

Эксперт подчеркнула, что на загаре негативно сказываются горячий душ и посещение бани. Клетки, в которых содержится большое количество меланина, начинают слущиваться — происходит шелушение и отслаивание. А ведь именно этот пигмент и дает коричневатый оттенок кожи.

Дерматолог также не советует тереть мочалкой лицо и тело, проводить глубокий пилинг и лазерные процедуры. Даже вытираться полотенцем надо нежно. Если сильно тереть, то клетки с меланином исчезнут гораздо быстрее.

Егорова рекомендовала использовать крема или специальные спреи, чтобы кожа хорошо увлажнялась, сообщает «Пятый канал».

Стоит отметить, что загар не является безопасным процессом. Врач-дерматовенеролог Детской клиники МЕДСИ на Пироговской Вера Малиновская подчеркнула, что любители загорать рискуют лишиться женкой красоты. Речь идет о фотостарении, причем, с этим сталкиваются девушки в возрасте 25-30 лет. Кроме того, при «валянии» под солнцем повышается риск онкологии.