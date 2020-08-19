МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

Вильнюс, 19 августа. МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио LRT.

«В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», — заявил министр.

В МИД Литвы добавили, что считают необходимым применить санкции к широкому кругу белорусских чиновников.

Ранее сейм Литвы не признал результаты выборов президента в Белоруссии и легитимность президентства Александра Лукашенко. Литовские парламентарии потребовали провести новые президентские выборы в Белоруссии, а также призывали ввести санкции против белорусских чиновников на уровне ЕС.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.