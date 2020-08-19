Решение о третьей волне «детских» выплат власти могут принять до 1 сентября

Москва, 19 августа. Президент РФ может принять решение о третьей волне единовременных денежных выплат по 10 тыс. рублей для семей с детьми до 16 лет до 1 сентября. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин.

Выплаты на детей до 16 лет были введены по указу главы государства Владимира Путина в период действия ограничительных мер, действующих в РФ из-за пандемии коронавируса. В июне выплаты по 10 тыс. рублей получили семьи на каждого ребенка от 3 до 16 лет, а в июле деньги были выплачены повторно на всех детей до 16 лет.

Позднее более 260 тыс. россиян подписали петицию на сайте Change.org с требованием продлить «коронавирусные» выплаты на август.

Шеин напомнил, что решения по данным выплатам «принимал исключительно президент», поскольку это не постоянная помощь, а разовые доплаты.

«Но я не могу исключать, что принятие соответствующего решения возможно уже в ближайшие недели, перед 1 сентября. Очевидно, что есть серьезный общественный запрос, и эта возможность обсуждается, в том числе на уровне Совета Федерации. Поэтому вариант принятия такого решения имеет место быть», — добавил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов заявил, что парламентарии поддерживают петицию россиян о продлении выплат на детей в размере 10 тыс. рублей. По его словам, этот вопрос неоднократно обсуждался в Госдуме. Депутат добавил, что «у бюджета такие возможности есть».