Клинцевич обвинил Байдена во вмешательстве в происходящее в Белоруссии

Москва, 19 августа. Кандидат в президенты США от демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден пытается из-за океана повлиять на происходящее в Белоруссии, оказывая поддержку оппозиционерке Светлане Тихановской. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич, комментируя недавнее высказывание американского политика.

Байден ранее заявил, что поддерживает бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановскую.

«К сожалению, расклад таков, что еще неизвестно, как все сложится на выборах, но он курировал переворот на Украине, он сегодня, находясь далеко от Белоруссии, пытается управлять и этим процессом», — приводит слова Клинцевича издание «ПолитЭксперт».

Клинцевич напомнил, что в данной ситуации особую важность приобретает сдержанность президента США Дональда Трампа, который демонстрирует четкое желание сохранить отношения с Россией.

По словам сенатора, американцы по-прежнему живут в однополярном мире, игнорируя тот факт, что окружающая их действительность успела измениться. В мире появились другие игроки, которые не разделяют американские интересы.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, после чего в стране начались массовые беспорядки и несанкционированные акции. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его основной оппонент — Светлана Тихановская — набрала 10,12%.

Ранее публицист Анатолий Вассерман обвинил Запад в организации белорусских протестов. По мнению публициста, за происходящим в республике стоят США, а также Литва и Польша. Также Вассерман назвал события в Белоруссии попыткой «кровавого переворота».