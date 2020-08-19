Пристрастившийся к алкоголю британец нашел способ пить бесплатно

Лондон, 19 августа. Турист из Британии нашел способ пить алкоголь во время отпуска на Ибице и не тратить свои деньги. Он запустил сбор денег ему на выпивку, сообщает Metro.

Дэйв Найтингейл рассказал, что собирается на Ибицу в сентябре, это будет его второе путешествие на остров за два месяца. 50-летний турист пожаловался, что в прошлый раз ему пришлось «заказывать себе лед и ждать, пока он растает». Чтобы «не сидеть с пустыми руками на кровати весь день», британец решил объявить сбор денег ему на алкоголь. Он создал страницу на GoFundMe и призвал незнакомцев оплатить его отдых.

«Да ладно вам, у вас должна остаться пара лишних центов. Не стесняйтесь. Буду очень признателен», — написал Найтингейл.

Британец запустил сбор средств 13 августа. За несколько дней ему удалось собрать около 100 фунтов стерлингов (9,6 тысячи рублей). Турист решил не останавливаться на этом, теперь он намерен накопить несколько тысяч фунтов, чтобы сумма могла целиком покрыть его поездку.

Ранее пассажиры летящего на Ибицу самолета устроили драку из-за отказа одного из туристов надеть маску. На кадрах видно, что экипаж воздушного судна пытается разнять дерущихся. Затем одного из мужчин повалили на пол, а других участников потасовки попросили успокоиться.