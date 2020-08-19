Адвокат оценил шансы Фирсова на наследство Легкоступовой

Москва, 19 августа. Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал имущественный спор, который может разгореться после смерти российской певицы Валентины Легкоступовой.

Сотрудничающий с многочисленными российскими знаменитостями адвокат заявил, что супруг погибшей звезды имеет полное право претендовать на часть наследства, оставшегося после смерти певицы. Однако в очереди за оставшимся имуществом будут сперва стоять дети знаменитости, а затем уже мать и муж.

В интервью для «НьюИнформ» юрист заметил, что будет распределено не только материальное движимое и недвижимое имущество, но и права на исполненные Легкоступовой песни. Чтобы принять участие в разделе наследства, родственники должны заявить о своих правах, но также они могут отказаться от оставленного имущества в пользу друг друга.

Звезда скончалась 14 августа в одной из клиник столицы, передавал RT. Причиной ее преждевременной смерти врачи назвали черепно-мозговую травму, из-за которой певица ушла из жизни, не приходя в сознание. На данный момент неизвестно, как именно женщина получила смертельную рану, однако у поклонников и близких сформировались определенные подозрения.

Родственники уже прокомментировали произошедшую трагедию. Как сообщалось ранее, дочь Легкоступовой раскрыла пугающие детали последних дней жизни матери.