Ученый рассказал о принципе действия российской вакцины против коронавируса

Москва, 19 августа. Профессор Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, как действует российская вакцина против коронавируса, разработанная в центре имени Гамалеи.

По словам специалиста, отечественная разработка может блокировать белок-шип. С его помощью вирус способен перемещаться в организме. Эксперт сравнил коронавирус с флешкой, которая «вставляется» в определенный «разъем» клетки, что и приводит потом к заражению.

Аграновский объяснил, что вакцина приводит к образованию антител, которые блокируют перемещение вируса, причем, не важно, на какой стадии заболевания. Таким образом, прекращается процесс распространения инфекции в организме, пишет Ura.ru.

Напомним, что процесс распределения вакцины против коронавируса будет под контролем государства. Заслуженный врач России Юрий Кремнев одобрил идею правительства. Он считает, что таким образом можно будет избежать «накрутки» цен со стороны спекулянтов.

Стоит отметить, что некоторые в стране усомнились в том, что Россия первой создала вакцину. На вопрос телезрителя о правдивости создания вакцины ответил телеведущий Владимир Познер. Он подчеркнул, что о прорыве заявил лично Владимир Путин, которому твердые гарантии дали ученые. Познер уверен, что если бы существовали сомнения касательно создания вакцины или ее эффективности, российский лидер бы воздержался от громких заявлений.