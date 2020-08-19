В ГД раскритиковали слова Артемия Лебедева о монументе «Родина-мать зовет!»

Москва, 19 августа. Дизайнер Артемий Лебедев, раскритиковавший монумент «Родина-мать зовет!», должен понимать, что у каждого художника есть свое видение. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин. По словам парламентария, подобные заявления недопустимы.

Ранее Лебедев на своем YouTube-блоге оценил монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде. По мнению дизайнера, монумент «просто уродский на вид».

«То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом, и ее нельзя ни снести, ничего. Ее будут вечно поддерживать просто до скончания веков», — заявил Лебедев.

Заявления Лебедева задели Березина. По его словам, никто не запрещает дизайнеру высказывать свою позицию, однако «надо иметь уважение к павшим воинам, в память о которых был поставлен монумент «Родина-мать зовет!».

«Он дизайнер и должен понимать, что у каждого художника есть свое видение. И отзываться о скульптуре таким образом недопустимо. С историко-человеческой точки зрения это некорректно. Монумент в Волгограде — наше достояние. Мы боремся за каждый памятник, поставленный ветеранам войны не только в России, но и в других странах. А здесь, на собственной территории…», — подчеркнул парламентарий.

Летом после реставрационных работ, начатых в 2017 году и проводившихся впервые с момента создания памятника, был торжественно открыт монумент «Родина-мать зовет!». Как сообщал RT, специалисты заменили все 99 стальных канатов, которые удерживают статую на опорной плите. Отреставрированный памятник должны были открыть еще в конце апреля, однако торжественное мероприятие перенесли на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19.