Дамы в белом — американский след в белорусских протестах

Мятежные настроения в Белоруссии с каждым днем набирают все больший оборот: мирные митинги уходят на второй план, в то время как «заводилы» толкают толпу на более агрессивные действия. В том числе, склоняя людей к насилию в отношении правоохранительных органов, провоцируя их на ответные действия.

Некоторое время спустя такой метод управления перестает действовать на толпу — необходимо вызывать у общественных масс другие эмоции. В контексте Белоруссии яркий пример — это «Женщины в белом», однако, как выяснилось, концепция не нова. Представительницы прекрасного пола с «рафаэлками», выступающие якобы против жестокости милиции и ОМОНа — это почерк политтехнологов, работавших в Латинской Америке. Юные леди не являются агентами Госдепа США, но тесно с ним связаны.

«Женщины в белом» в современной истории

Подобные митинги с аналогичными персонажами были и в Хартуме — женщина в белом по имени Алаа Салах стала настоящим символом суданской революции. Вы можете ознакомиться с ее интервью на страницах Федерального агентства новостей (ФАН) по ссылке.

Почти идентичный белорусскому кейс был еще в 2003 году на Кубе. Damas de Blanco — неправительственная организация женщин-диссидентов, выступающая за смену кубинской власти. Одетые в белое с ног до головы, они собирались в Гаване с периодичностью раз в неделю и проводили молчаливые шествия по улицам города. В руках у каждой было по букету цветов. Два года спустя девушек заметили в Европарламенте и отметили участниц движения премией Сахарова за правозащитную деятельность. Особую симпатию кубинские митингующие вызвали у Соединенных штатов Америки. Госдепартамент США вручил представительнице Damas de Blanco Джулии Нуньес награду «за мужество в борьбе против тирании Кастро». Запомните, что Вашингтон поощряет «белых» за то, что они противостоят диктатуре в своей стране. Данный факт будет повторяться из истории в историю.

Позже «Дамы в белом» появились в Венесуэле — требовали они, как и в прошлый раз, свержения действующего президента.Это было как раз ответвление кубинских митингующих. Госдеп США и его протеже в виде колонн девушек с цветами трагически повлияли на южноамериканскую страну, превратив ее в оплот революции.

«Десятки тысяч одетых в белое женщин, выступающих против президента-социалиста Венесуэлы Николаса Мадуро, прошли маршем по улицам, протягивая розы силам безопасности, которые преградили им путь. Демонстрантки пели национальный гимн и скандировали: «Мы хотим выборов», — пишет Reuters об одной из акций, которая состоялась весной в 2017 году.

Выступали «Женщины в белом» и в Никарагуа — они были настроены решительно против президента Даниэля Ортеги. У лидера была специфическая политика — Ортега ярко выделялся на фоне других деятелей. Например, он признал независимость Южной Осетии и Абхазии, создав образ революционера, чем не понравился США. В Вашингтоне открыто заявляли о намерениях отстранения Ортеги и его сподвижников от власти. Произошло нашествие «Дам в белом», когда политика Никарагуа находилась в достаточно неспокойном положение. Девушки с цветами подходили к представителям правоохранительных органов в самые напряженные моменты. На общественность это действовало феерично. На стабильность страны — губительно.

Темная сторона «Дам в белом»

Стоит отметить, что основным спонсором Damas de Blanco был Вашингтон. И во всех перечисленных странах, цветы были куплены на деньги США. Кубинские женщины готовы были пройти молча мимо любых представителей власти, ведь платили за это больше, чем за месяц работы — 30 или 15 долларов. А там, где деньги, — террористы. Например, профессиональная преступница ЦРУ Луис Посада Каррилес. Но большое количество нелегальных средств на политических акциях, как водится, нужно «отмыть». Для этого был создана некоммерческая организация «Национальный фонд за демократию», сокращенно NED. Фонд, конечно, не сообщал о источниках и назначении своего финансирования.

Филиал «Дам в белом» в Венесуэле тоже явление не стихийное, а спланированное. Жительница Майами южноафриканского происхождения решила сражаться за судьбу Каракаса на расстоянии — чисто американская черта. Женщину звали Луисана Парра и она, телом и финансами в США, но душой в Венесуэле, стала бороться против существующего правительства.

Но несмотря на опасность быть ранеными на митинге и осужденными среди сограждан, женщины идут «защищать» амбиции Америки внутри своей страны, постепенно ее разрушая. И США готова поощрять таких активисток. Даже устраивает в их честь приемы, называя их там «смелыми женщинами». Действительно, чтобы собственными руками провоцировать разрушение страны, в которой живешь, нужна недюжинная храбрость.

Как «Дамы в белом» повлияют на Белоруссию?

Вот что остается в сухом остатке: во-первых, вышеописанные протесты происходили там, где Соединенные Штаты были недовольны действующей властью. Во-вторых, налицо — одни и те же приемы. Акции и лозунги сочетаются с жесткой пропагандой, направленной против силового блока, который грозит дубинками женщинам с цветами. И «изюминка» — видеообращения силовиков, в которых они выбрасывают форму и отказываются «служить режиму». Похожие «видеоселфи» были записаны в Сирии и Венесуэле — старый, но проверенный метод.

Человек в толпе — слабоволен, он легко поддается общему настроению и духу. Об этом говорил еще Зигмунд Фрейд в «Психологии масс». Тоже самое мы видели на протестах в Украине, Ливане, Ливии. Теперь к списку добавилась и Беларусия. Со временем формат с насильственными действиями, которые сопровождают «фаер-шоу» из коктейлей Молотова, исчерпает себя. Придется идти на ухищрения. В Украине этого, например, не потребовалось. Белорусские власти пока что действуют относительно грамотно, не допуская усугубления ситуации.

Вероятно, в какой-то момент двойственность политики Александра Лукашенко, который пытается лавировать между Россией и США, не устроила последних. В Штатах подумали о радикальном способе решить проблему, затронув и одного из своих главных политических оппонентов. Во-первых, таким образом США меняют власть в Белоруссии на более лояльную себе, как это было в других странах. Во-вторых, загоняют Россию в угол, разжигая вокруг страны еще один конфликт, помимо уже существующего на юго-востоке Украины.