В Германии будут три года раздавать деньги

Берлин, 19 августа. Жители Германии станут участниками «денежного» эксперимента, который продлится в течение трех лет. Раздача денег стартует весной следующего года.

Специалисты будут каждый месяц раздавать 120 гражданам по 1433 евро. Они намерены выяснить, действует ли схема безусловного базового дохода, сообщает германское агентство DPA. Иными словами, исследователи хотят выяснить, как получение денег «за просто так» помогает людям в решении проблем, насколько добровольцы будут активны в экономической сфере или же станут более ленивыми. Также будет вторая группа волонтеров, которым ничего давать не будут. Их поведение также будет анализироваться.

Авторы эксперимента отметили, что в разных странах уже проводились подобные исследования, однако их результаты потеряли актуальность.

Добавим, что финансирование эксперимента будет осуществляться за счет частных пожертвований.