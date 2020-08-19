Машков уволил из тетра актрису Хайруллину

Москва, 19 августа. Актеры, которые долгое время играли в Московском театре Олега Табакова, недавно были уволены. О том, что такое решение связано с деятельностью нового художественного руководителя Владимира Машкова, написала в Instagram актриса Татьяна Нестеренко.

По ее словам, была уволена половина труппы, включая Розу Хайруллину.

«Вчера был юбилей Олега Табакова, и Машков скалил зубы на фоне выставки в честь великого актера. А сегодня уволил половину труппы. Вы в шоке? Для этого состояния есть много матерных слов в русском языке», — прокомментировала автор поста.

Она также добавила, что Олег Табаков всегда брал в труппу талантливых людей, в числе которых была и Хайруллина.

Многие комментаторы отметили странность решения Машкова. Люди не понимали, как можно было убирать талантливую актрису.

«Роза Хайруллина — звезда! Харизматичная интересная актриса. Как можно было ее уволить?» — прокомментировала пользовательница.

Другая подписчица с сожалением отметила, что «новая метла метет по-новому».

Один из пользователей мужского пола был более резок в оценке решения Машкова.

«Как можно уволить Розу Хайруллину. Это чем надо обдолбаться, чтобы такое решение пришло в голову», — выразил негодование любитель театра.

Напомним, что известный российский актер Сергей Гармаш отказался продолжать работу в театре «Современник». Причиной стала деятельность нового художественного руководителя, пишет «Ридус».