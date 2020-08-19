Пользователей Сети напугало жуткое «живое» дерево

Москва, 19 августа. Пользователи Сети сообщили о жутком «живом» дереве, которое было замечено в Битцевском лесу в Москве. Многочисленные сообщения появились в социальных сетях.

Некоторые москвичи заявили, что разглядели на поверхности коры дерева контуры человеческих лиц, и выразили надежду на то, что это все-таки «дело рук человека». Увиденное местные жители запечатлели на фото и поделились им в Twitter. Кадры появились на канале «Дикая Москва».

«Не знаю, насколько здесь постаралась природа, но, хотелось бы, чтобы все-таки это было дело рук человека», — пишет «Дикая Москва».

Многие пользователи Сети отмечают, что это выглядит «жутковато». Некоторые пояснили, что очертания человеческих лиц. действительно, могли появиться на коре дерева в результате воздействия человека.