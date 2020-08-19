Эксперты рассказали, как отстоять свою квартиру при банкротстве

Санкт-Петербург, 19 августа. Банкротство — последняя возможность заемщика избавиться от непосильного кредита, но прибегать к нему следует только в безвыходной ситуации, заявил финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Как не попасть в кредитное рабство?».

«Банкротство – единственный инструмент для защиты кредитных и финансовых должников в нашей стране. Больше ничего гражданам невозможно сделать. Методов взыскания долгов большое количество, а защиты только один — банкротство. И стоит это очень дорого, поскольку нужно платить адвокатам, а денег у должника нет», — описывает Власс.

Член общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров рекомендует должникам по кредитам прибегать к банкротству только в крайних случаях.

«Упрощенная форма, когда должник может прийти в МФЦ и написать заявление о банкротстве, дает возможность многим заемщикам избавиться от непосильной финансовой нагрузки. Но это не бесплатный выход, и он весьма болезненный, до него лучше не доводить. Я рекомендую заемщикам, прежде всего, быть аккуратнее при формировании кредитного портфеля, чтобы выплаты по нему не составляли более 30% от бюджета семьи», — заявил Владимир Петров.

По словам адвоката, защищающего права должников в противостоянии с микрокредитными организациями, Евгении Колесниковой, при банкротстве должник может лишиться любого имущества, кроме единственного жилья.

«Согласно Конституции РФ, должник может лишиться любого движимого и недвижимого имущества, кроме единственного жилья», — рассказала Евгения Колесникова.

Если у должника имеется несколько объектов недвижимости, например, квартира и комната в коммуналке, то, по словам адвоката, есть возможность отстоять квартиру.