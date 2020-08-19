Экс-супруг Анфисы Чеховой впервые показал новую возлюбленную

Москва, 19 августа. Бывший супруг теледивы Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили впервые показал фотографию своей новой возлюбленной.

На своей странице в Instagram Баблишвили опубликовал серию снимков, на которых запечатлен со своей новой любовью.

Девушка зарегистрирована в соцсети под ником Mamacita.

«Смешные видео, вайны, песни, все здесь! Радую глаз своим присутствием, красотой, юмором», — гласит описание ее аккаунта.

Параллельно с Баблишвили она также опубликовала несколько снимков с любимым.

Подписчики Баблишвили обратили внимание, что его новая спутница отдаленно похожа на Чехову: у нее такие же выразительные пышные формы. Другие поспешили оставить едкие комментарии, подчеркивая, что певица была намного интереснее новой пассии.

«Да ну, Анфиса лучше, это губы накачала, фиии», — пишет в комментариях пользователь под ником julia.jasmine1.

«Ну да, Анфиса даст 100 очков вперед, тут, видимо, мужчина не дотягивал. А так более-менее», — добавила mea1512.

«Анфиса всегда лучше! Красивая, статная, умная, а эта… Уж простите… Совсем что-то низко скатились с выбором», — поделилась своим мнением justme5511m.

Другие же вступились за девушку, отметив, что подобные сравнения здесь неуместны.

«Если честно, комментарии просто дно! Хочется задать два вопроса. Всем кому тут что-то не нравится, что вы тут делаете? А второе, как бы вы реагировали на такие сообщения под своими фотографиями!?» — негодует emelyanova9519.

«Эта девочка, ну очень сексуальна. Грузины знают толк в женщинах», — отметил manzherok2.

Баблишвили и Чехова были вместе с 2009 года, но официально оформили брак только в 2015 году. За три года до свадьбы у них родился ребенок. В 2017 пара развелась.

В конце июля заметно похудевшая Чехова приятно удивила поклонников. Звезда опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в легком платье на бретельках синего цвета. Такой наряд подчеркивает эффектную фигуру теледивы. Она решила не убирать длинные волосы, а оставить их распущенными и уложить на одну сторону. Фанаты были взбудоражены образом Анфисы и буквально осыпали ее комплиментами.

Многие указали на то, что теледива заметно похудела. Некоторые заметили поразительное сходство с певицей Жанной Фриске.