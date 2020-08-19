Назван способ безболезненно выявить рак кишечника на ранних стадиях

Москва, 19 августа. Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, как можно выявить рак кишечника на ранних стадиях, а также в каких случаях необходимо использовать онкомаркер РЭА.

Эксперт отметила, что в обществе бытует мнение, что обнаружить рак кишечника в большинстве случаев помогает онкомаркер РЭА. Это белок, который участвует при развитии раковых клеток в желудочно-кишечном тракте. При появлении колоректального рака он имеет свойство повышаться.

Однако данный показатель не всегда может предупредить о приближении смертельного заболевания. При наличии рака он может находиться в пределах нормы, ведь чувствительность у анализа достаточно низкая. По словам Смирновой, для диагностики онкологии онкомаркер РЭА использовать нельзя.

«Мы используем его только для для оценки эффективности выбранной схемы лечения уже диагностированной опухоли», — цитирует врача «Российская газета».

Уровень РЭА определяют до проведения операции и после нее, что позволяет делать прогнозы о развитии заболевания. Для того, чтобы убедиться в отсутствии ракового заболевания, на сегодняшний день специалисты используют колоноскопию и анализ кала на скрытую кровь. Именно последний способ является простым, безболезненным и быстрым. Скрытая кровь является одним из первых и незаметных симптомов рака, и ее можно легко обнаружить.

Ранее о первых признаках рака прямой кишки задумывались и британские специалисты. Они назвали признаки, которые также могут сигнализировать о развитии онкологии.