Состояние богатейшего человека планеты побило рекорд

Вашингтон, 19 августа. Состояние самого богатого человека в мире главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордных 197,8 млрд долларов, сообщает Forbes Real-TIme.

За 40 лет подсчета состояний миллиардеров Forbes ни разу не фиксировал таких показателей. За день состояние Безоса выросло на 7,2 млрд долларов. Это связано с тем, что цена акций Amazon выросла на 4% на торгах 18 августа.

Кроме того, в августе Безос продал около миллиона акций Amazon на 3,1 млрд долларов, заработав на этом 2,4 млрд долларов после вычета налогов. Безосу принадлежит более 54 млн ценных бумаг Amazon.

В 2018 году Безос впервые стал самым богатым человеком в мире и занимает первую строчку в рейтинге миллиардеров и по сей день. Аналитики прогнозируют, что глава Amazon может стать первым в мире триллионером уже к 2026 году. Вторым после него триллионером может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь.

Ранее регулирующие органы Европейского союза заподозрили Amazon в недобросовестной конкуренции. Как рассказала глава европейского антимонопольного регулятора Маргрете Вестагер, онлайн-ритейлер Amazon, который одновременно является площадкой для размещения товаров и продавцом собственной продукции, мог использовать имеющиеся у него данные других продавцов для повышения собственных продаж.