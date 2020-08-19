Солнцев заявил, смерть Легкоступовой обнажила главную проблему звезд

Москва, 19 августа. Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев уверен, что супруг исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов не виноват в ее смерти.

Степень адекватности супруга покойной артистки находится под большим вопросом, указал Рустам Солнцев в беседе с изданием «НьюИнформ». Он заметил, что Легкоступова последние годы преподавала вокал и «была вполне себе успешным человеком».

«Очень жаль, что так все сложилось. Я бы не сказал, что Фирсов является виновником смерти певицы. Другое дело, что он несет много всякого бреда. Достаточно посмотреть на его внешний вид», — сказал Рустам Солнцев.

Он считает, что известные личности часто не умеют выбрать правильного спутника жизни. Солнцев призвал смотреть на сложившуюся ситуацию более глобально. По его словам, «смерть Легкоступовой обнажила серьезную проблему известных личностей в России». Речь идет об абсолютном «неумении выбирать себе людей для жизни».

«У многих происходит какая-то профанация отношений, чувств. Как можно было Валентине выходить замуж за это чучело? Ну как? Я понимаю людей, как никто другой. Но здесь же, ну, вообще не объяснимо. Череда ошибок, неудачных действий приводит вот к такому печальному исходу», — объяснил шоумен.

Российский певец Александр Добрынин ранее отреагировал на сообщения о смерти исполнительницы хита «Ягода-малина». Он заметил, что Юрий Фирсов по-настоящему влюбился в Валентину. Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м гожу жизни.