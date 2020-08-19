Лукашенко назначил Головченко премьером Белоруссии

Минск, 19 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил премьер-министром республики Романа Головченко с последующим согласованием его назначения с Национальным собранием.

Помимо этого, Лукашенко утвердил новый состав правительства. Свои посты сохранили глава МВД — Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин и министр иностранных дел Владимир Макей.

Напомним, сегодня Головченко и российский премьер-министр Михаил Мишустин провели телефонный разговор. На повестке были вопросы о дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии, наращивание кооперации в энергетике, промышленности и других сферах.

Накануне Головченко заявил, что нет никаких оснований полагать, что экономика Белоруссии понесла какие-то потери из-за ситуации в республике. Все предприятия реального сектора экономики страны, по его словам, продолжают работать штатно.