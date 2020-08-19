Сбежавший в Испанию скандальный актер Панин учится мыть машины

Мадрид, 19 августа. Звезда фильма «Жмурки», скандально известный актер Алексей Панин перебрался в Испанию и теперь делится впечатлениями от собственноручного мытья машины.

Новое место жительство актера и его дочери Анны — небольшой городок Торревьеха. Там Панин приобрел небольшую квартиру. Озаботился он и покупкой нового автомобиля. В итоге выбрал двухместную компактную машину, на которой удобно перемещаться по узким улочкам.

Подробностями заграничной жизни актер делится в своем Instagram. В одном из постов он рассказал, как заниматься оформлением документов после покупки автомобиля, прорекламировав услуги женщины, которая помогает с решением подобных вопросов мигрантам.

После этого они вместе побывали на автомойке, в отделе самообслуживания, где Панин впервые сам помыл свою машину. В видеоролике актер пошутил, что теперь он в случае трудностей сможет заработать на пропитание мойкой автомобилей.

В комментариях за Алексея порадовались не все подписчики. Были те, кто посчитал, что Панин выкладывает подобное видео, чтобы о нем не забыли в России.

Напомним, о том, что он получил вид на жительство в Испании, Панин похвастался в Instagram 9 августа. По словам артиста, он так обрадовался, что даже напился. Еще одним поводом для этого стал развод с женой Людмилой Григорьевой.

«Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» — написал он.

До этого Панин неоднократно говорил, что не хочет, чтобы его единственная дочка строила будущее не в России. При этом он пояснял, что на постоянное место жительства он пока переезжать не собирается, поэтому, возможно, его дочь будет продолжать учиться в одной из школ в Москве.