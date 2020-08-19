Кудрин сообщил Путину о выявленных нарушениях на 50 млрд рублей

Москва, 19 августа. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. По словам собеседника президента, в нынешнем году были выявлены нарушения со стороны государственных структур на сумму в 50 млрд рублей.

Кудрин отметил, что его ведомство осуществило 169 проверок, по результатам которых были выявлены 20 нарушений, которые требуют внимания со стороны Следственного комитета и Генпрокуратуры.

Что касается озвученной суммы, то она включает в себя нарушения бухгалтерского учета, процесса госзакупок, нецелевое использование бюджетных средств.

Кудрин подчеркнул, что все выявленные факты оформлены должным образом, бумаги были направлены в профильные государственные органы, некоторым, для оперативного исправления недостатков, сообщает пресс-служба Кремля.