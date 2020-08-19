Врач назвала основные отличия коронавируса от сезонных простуд

Москва, 19 августа. Симптомы и характер течения болезни являются основными отличиями коронавируса от ОРВИ и гриппа. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Медик отметила, что во время болезни первые симптомы у коронавируса и других вирусных заболеваний могут быть схожи, среди них можно отметить высокую температуру тела и общее недомогание. Однако позже сезонная простуда начинает сопровождаться насморком, появляются першение в горле и ломота в мышцах, в то время как при коронавирусной инфекции наблюдается потеря вкуса и обоняния.

«Обычная ОРВИ длится от трех до семи дней, в то время как при коронавирусной инфекции болезнь может продлиться до трех недель», — подчеркнула специалист.

Она напомнила, что коронавирус очень часто сопровождается резким ухудшением состояния, повышенной температурой в первые дни, а также головной болью, передает «Ридус».

«Человек может чувствовать нехватку воздуха, появляется одышка и температура поднимается до 39 градусов», — подытожила врач.

Медики настоятельно рекомендуют обращаться за помощью к специалистам при первых симптомах ОРВИ или гриппа. Не стоит заниматься самолечением и подвергать опасности свою жизнь.

Ранее стало известно, что немецкие ученые открыли неизвестный механизм заражения клетки коронавирусной инфекцией. Открытие было совершено во время изучения поверхности патогена. Исследователи полагают, что новые данные помогут в создании вакцины против опасного заболевания.