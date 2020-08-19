Ковитиди дала советы белорусам в ответ на слова Тихановской о войне в Крыму

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди пожелала белорусскому народу мудрости и терпения, а также учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Сенатор, представляющая в верхней палате парламента РФ Республику Крым, в эксклюзивном интервью Федерального агентству новостей рассказала о своей реакции на слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что во время событий весной 2014 года на полуострове якобы были война и кровопролитие.

«Мы очень хотим, чтобы Белоруссия не повторила судьбу Украины и чтобы там был мир, — призналась Ковитиди. — Мы, крымчане, как никто другой знаем, насколько опасно не слышать мнения своих ближайших братьев и сестер. Мы все — славяне, и Россия всегда была нашей ближайшей соседкой (в бытность Крыма украинским. — Прим. ФАН). Поэтому крымчане в трудную минуту постучали в дверь именно России».

По словам уроженки Симферополя, очень не хочется, чтобы белорусы постучали в нашу, российскую, дверь тогда, когда уже будет поздно.

«Относительно же высказывания о кровопролитии… — задумалась на секунду собеседница ФАН. — Знаете, в период Крымской весны по поручению народного премьера Сергея Аксенова я руководила силовым блоком и вместе с ним и своими товарищами вела переговоры с руководителями украинских воинских подразделений, которые находились на территории Крыма».

Поэтому как человек, который являлся не только очевидцем, но и прямым участником тех памятных событий шестилетней давности, Ковитиди напомнила, что воссоединение Крыма с Россией произошло без единой капли крови.

«Об этом все знают в мире, об этом говорят и пишут, есть документальные съемки, — отметила член Совфеда. — Поэтому очень не хочется, чтобы по прошествии какого-то периода времени кто-то опять пытался переписывать историю. А ведь воссоединение Крыма с Россией — это одно из самых ярких событий в новейшей мировой истории!»

Нам всем посчастливилось жить в это время и быть участниками этого процесса под названием «Крымская весна 2014 года», уверена Ковитиди.

«Поэтому мы, крымчане, искренне желаем мира Белоруссии и все-таки хотим напомнить о том, что умные учатся на чужих ошибках, а дураки — на своих, — сказала она. — Очень не хочется, чтобы второе произошло в Белоруссии. Ведь в чем сила? Сила в правде. А правда состоит в том, что Россия, Украина и Белоруссия принадлежат к единому Русскому миру».

Этот Русский мир необходимо беречь, а также трепетно относиться к тому, что у нас уже есть, подчеркнула собеседница ФАН.

«Хочу сказать, что время сегодня непростое, и умные люди всегда объединяются вокруг общей идеи, а у нас общая идея — это единство, — заявила Ковитиди. — Наше славянское единство. Единство Русского мира. Поэтому я пожелаю народу Белоруссии мудрости и терпения. И давайте научимся беречь друг друга. Негатива вокруг и так достаточно...»

Ранее, во время своей предвыборной кампании, теперь уже бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на вопрос о событиях в Крыму весной 2014 года ответила, что «это была война, это было кровопролитие».

На это заявление отреагировал депутат Государственный думы РФ от Республики Крым и Севастополя Павел Шперов. Он пригласил Тихановскую на полуостров и заявил о готовности лично показать ей республику.