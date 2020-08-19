Су-57 надежно защитит Россию от самолетов НАТО

Москва, 19 августа. Современный российский истребитель Су-57 уже в начале следующего года поступит на вооружение ВКС РФ. Согласно имеющейся информации, первым новую боевую машину получит Западный военный округ, сообщает «Известия».

ЗВО России окружен множеством недружественных стран. Неподалеку от российских городов расположены Польша, Дания и Норвегия, стремящиеся вооружиться американскими истребителями пятого поколения F-35. На данный момент 16 из 52 заказанных самолетов уже были переданы вооруженным силам Норвегии, 32 единицы были заказаны Варшавой. Копенгаген также намерен приобрести порядка 30 истребителей.

Размещение Су-57 станет ответом Западу на усиление воздушной группировки НАТО. Вице-президент Академии геополитический проблем полковник Владимир Анохин считает, что появление современных российских истребителей в данном округе серьезно увеличит возможности авиации ЗВО и позволит быстро ликвидировать возникающие воздушные угрозы.

Также специалист напомнил, что в данном регионе Россия обладает мощными наземными силами. В сочетании с ними Су-57 будут особенно эффективны.

«Российская авиационная группировка превратит военный потенциал НАТО в регионе в ничто», — подчеркнул Анохин.

Стоит учесть, что Су-57 в будущем сможет действовать не в одиночку, а в сопровождении беспилотников. Как сообщалось ранее, летчик Попов рассказал о перспективах «командирских» истребителей со «стаей» «Охотников».