Министр обороны Белоруссии приказал усилить границу с Литвой и Польшей

Минск, 19 августа. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин отдал приказ об усилении национальной группировки войск на границе с Литвой и Польшей.

Согласно распоряжению, пограничная группировка войск будет усилена беспилотными летательными аппаратами, ракетным дивизионом и комплексом ПВО.

Напомним, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко приказал пограничникам усилить охрану национальных границ. Глава государства подчеркивал, что необходимо блокировать любые каналы, по которым в страну могут попадать оружие, деньги и боевики для поддержания беспорядков в стране.