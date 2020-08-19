Госдума защитит граждан от скрытых платежей по банковским кредитам

Москва, 19 августа. Эксперты, принявшие участие в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на тему «Как не попасть в кредитное рабство?», заявили, что при выдаче кредита заемщику банки или микрофинансовые организации прибегают к манипуляции с рекламой. Это является исходной точкой, с которой начинается вовлечение заемщика в кабальную кредитную схему.

«При рекламных акциях указываются привлекательные проценты, акции, скидки. Но когда вы начинаете оформлять кредит, вам говорят: извините, ваши справки не подтвердились, в связи с этим мы даем вам не 8%, а 18% потребительского кредита годовых. Я не знаю никого, кто хоть раз получил кредит по ставкам указанных в рекламных акциях банков», — заявил финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс.

По его мнению, чтобы покончить с этим видом обмана, необходимо законодательно закрепить при выдаче кредита правила публичной оферты.

«Необходимо внедрить такие методы, как в метрополитене и железнодорожном транспорте: покупая билет, вы соглашаетесь с правилами публичной оферты на оговоренных условиях. А не так, как сейчас. Когда заемщику говорят, что у нас договорные отношения, а по факту у нас односторонний договор: или ты берешь и уходишь, или мы тебе не дадим кредит», — возмущается эксперт.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает внести поправку в закон о рекламе, чтобы закрыть банкам и МКО эту возможность манипулирования волей заемщиков.

«Надо четко все прописать. С одной стороны, какой смысл в рекламе, если на нее не обращают внимание и не реагируют на то, что в ней написано. С другой стороны, реклама должна соответствовать реальности. Тому, что финансовые институты предлагают человеку. Поскольку озвучивается и пишется одна информация для граждан, а когда дело доходит до подписания договора, там другие цифры и условия прописываются. К сожалению, так часто бывает в рекламе и текстах договора информация одна, но по смыслу и содержанию на других страницах идет информация, которая фактически дезавуируют и рекламу, условия договора, которые в начале прописываются. И люди, ожидая одно по доходности, получают другое», — заявил Анатолий Аксаков.

По словам депутата, в настоящее время подготовлен и внесен на рассмотрение законопроект, который вносит существенные правки в условия кредитного договора и кредита вклада.

«Согласно законопроекту, все условия договора должны прописываться на первой странице и шрифтом, который должен хорошо читаться», — отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предлагает отдельно прописать в законодательстве запрет на агрессивное навязывание кредитов по личным телефонам граждан.