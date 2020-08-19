Улучшение демографической ситуации является приоритетной задачей правительства. Многодетные семьи могут рассчитывать на различные льготы и пособия от государства. С марта 2020 года в их число вошел и материнский капитал. Практикующий юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Николаевич Капштык рассказал, как получить новый вид помощи и на что потратить эти деньги.

В России многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Данный статус дает родителям определенные преференции, поскольку содержание даже одного ребенка обходится недешево, что уж говорить, если малышей в семье несколько. Молодые пары боятся рожать не столько потому, что не чувствуют себя готовыми взять ответственность за новую жизнь, но преимущественно из-за того, что не могут быть уверены в завтрашнем дне.

Как все начиналось, и откуда появился материнский капитал

ХХ век принес немало бед и едва не привел страну к демографической катастрофе. Войны, тяжелое восстановление после них и затяжные экономические кризисы привели к тому, что смертность стала значительно превышать рождаемость. Многие дети 90-х с ужасом вспоминают те голодные годы, когда многие семьи оказались буквально на грани выживания, и не хотят повторения тех лет для себя и своих детей. В то же время статистика говорит о том, что страна понемногу выбирается из демографической катастрофы.

Если верить социологическим опросам, все больше молодых семей готовы иметь более чем двух детей. Эта обнадеживающая тенденция во многом является результатом принятого комплекса мер социальной поддержки. Размер материальной помощи многодетным разнится в зависимости от региона, но в целом является хорошим подспорьем для многих людей. Льготная ипотека на покупку жилья в городе и сельской местности, ипотечные каникулы для попавших в трудную жизненную ситуацию, дополнительные налоговые льготы, скидка на приобретение в кредит автомобиля российского производства стоимостью до 1 млн рублей, возможность безвозмездного получения земельного участка для последующего строительства, гарантированный отпуск без учета составленного графика, если ни один из троих и более детей не достиг 12-летнего возраста, досрочный выход на пенсию для многодетных мам, бесплатное питание и школьная форма, субсидии на уплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте и так далее.

Однако одной из самых эффективных мер поддержки населения считается материнский капитал. Закон о назначении новой материальной помощи для семей, воспитывающих двух или более собственных или усыновленных детей, подписан Владимиром Путиным 1 января 2007 года. Инициативу президента полностью поддержало Федеральное собрание, с обращением к которому глава государства обратился несколькими месяцами ранее. Этот момент стал переломным в демографической политике России. Первоначально размер выплат составлял 250 000 рублей, а потратить эту сумму можно было только на улучшение жилищных условий. Однако со временем программа доказала свою эффективность, и было принято решение о периодической индексации целевой выплаты и увеличении списка возможностей для ее использования.

Материнский капитал в 2020 году: изменения. Какой маткапитал положен за рождение 3 ребенка, и как его можно потратить

В марте 2020 года Владимир Путин принял решение о внесении изменений в программу материнского капитала. Срок ее действия был продлен как минимум до 2026 года. Семьи, в которых дети были и будут рождены после 1 января 2020 года, могут получить государственный сертификат не только на второго, но также на первого и третьего ребенка. За первенца молодым родителям полагается 466 617 рублей.

Новоиспеченные многодетные родители, согласно президентскому указу, также не остались без внимания и получили дополнительную выплату. Юрий Капштык рассказал, что материнский капитал за третьего ребенка в 2020 году составит 450 000 рублей, но особо подчеркнул, что потратить эти деньги можно только на погашение ипотечного кредита. При этом Юрий Николаевич отмечает, что в независимости от того, брался ли заем на покупку квартиры или строительство загородного дома для дальнейшего проживания, держатель сертификата материнского капитала обязуется в последствии выделить доли в приобретаемом имуществе на всех членов семьи, включая несовершеннолетних.

Обратите внимание, что в случае приобретения жилья или погашения ипотеки с использованием средств материнского капитала, налоговый вычет не полагается, поскольку данная выплата не облагается налогом.

На вопрос о том, положена ли какая-то помощь от государства, если маткапитал за второго ребенка уже был использован, Юрий Капштык отвечает утвердительно, поскольку все дети являются членами одной семьи.

Эксперт предостерегает родителей от необдуманных шагов в сторону обналичивания государственного сертификата и напоминает, что подобные действия, вне зависимости от конкретной схемы, являются уголовным преступлением и преследуются по закону.

Многие родители задаются вопросом, планируется ли индексация суммы в 2021 году. Юрий Николаевич дает оптимистичный прогноз на этот счет, поскольку демографии в нашей стране уделяется самое пристальное внимание, что позволяет надеяться на рост пособий. Тем не менее окончательное решение на высшем уровне пока принято не было.