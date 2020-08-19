Россиянам объяснили, как отличить фальшивую пятитысячную купюру

Москва, 19 августа. Фальшивую купюру номиналом пять тысяч рублей можно отличить от настоящей на ощупь, а также по водяному знаку и краске, рассказал кандидат исторических наук, председатель Союза бонистов России Александр Баранов.

Эксперт напомнил, что на сайте Центробанка есть официальные методички и описание настоящих банкнот. В методичке ЦБ РФ подробно рассказывается, какие применяются признаки защиты, водяные знаки, перфорации на официальных купюрах.

Баранов рекомендовал по возможности использовать счетчик купюр. Устройство с легкостью распознает фальшивку. Если же нет возможности использовать счетчик, а проверить купюру нужно срочно, например, при размене, то нужно обращать внимание на внешний вид купюры.

«Фальшивые банкноты можно и на ощупь отличить. Проверяйте водяной знак. Также есть специальные краски цветопеременные, если под разными углами купюру крутить – меняется цвет краски», — рассказал бонист в комментарии телеканалу «Звезда».

Кроме того, распознать фальшивую купюру поможет ультрафиолет. Поддельная банкнота будет светиться, поскольку мошенники обычно применяют бумагу несоответствующего качества.

Ранее стало известно, что впервые за два года в России зафиксирован рост числа выявленных поддельных банкнот. В первом полугодии текущего года показатель выявленных фальшивых банкнот достиг 19 тыс. В предыдущие два года за этот же период выявлялось по 18 тыс. липовых купюр. Преступники чаще всего подделывают крупные банкноты.