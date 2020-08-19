Свидетель указал на влияние аномальных зон в смертельном ДТП с Ефремовым

Москва, 19 августа. Свидетель защиты актера театра и кино Михаила Ефремова, автоэксперт Юрий Фиалко сомневается в результатах экспертизы автомобиля артиста.

Он считает, что документ не рассматривает многие факторы. Автоэксперт составил соответствующий отзыв, в котором рассмотрел все упущенные пункты.

«Машина у обвиняемого американская. Американцы любят пичкать автомобили электроникой для комфорта. Поэтому надо было с помощью современного оборудования проверить, кто, где и когда вел техническое обслуживание этого джипа», — указал Юрий Фиалко.

Он добавил, что речь идет о нескольких факторах, в том числе хакерах, которые «отдают приказы» машине, как в фильме «Терминатор-3». Также, как заметил Юрий Фиалко, в столице есть ряд аномальных зон с энергетическими сгустками. Они также могли оказать влияние на ситуацию, уверен автоэксперт.

Адвокат артиста Эльман Пашаев ранее заявил, что внедорожник Михаила Ефремова мог потерять управления из-за действий хакеров. Пресненский суд Москвы приобщил к уголовному делу в отношении артиста заключение специалиста, заявившего, что при проведении автотехнической экспертизы ДТП не были учтены многие факторы, пишет Ura.ru.