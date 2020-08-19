Сатановский назвал ключевые объекты РФ в Белоруссии

Москва, 19 августа. Политолог и экономист Евгений Сатановский рассказал о стратегической важности Белоруссии для России. По мнению эксперта, размещенные в соседней стране объекты не менее необходимы, чем военные базы РФ в Севастополе.

Еще в 1964 году на территории современной Белоруссии был создан 43-й узел связи ВМФ «Антей», который необходим для поддержания связи между Генштабом ВМФ с кораблями и подлодками, находящимися на расстоянии до 10 тысяч километров. С помощью него можно контактировать с морскими объектами, находящимися в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.

Также Сатановский напомнил о заступившей в 2002 году на боевое дежурство РЛС «Волга», размещенной под населенным пунктом Барановичи. С помощью нее российское командование может следить за подлодками НАТО в северной части Атлантического океана, откуда субмарины потенциального противника способны нанести ракетный удар по Санкт-Петербургу или Москве. Эта же система позволяет отслеживать появление баллистических ракет и космических объектов в радиусе нескольких тысяч километров.

«Эти объекты важны ничуть не меньше базы в Севастополе. Вы полагаете, что мы откажемся от этой передовой обороны?» — задал риторический вопрос специалист в эфире передачи «Соловьев LIVE».

Вопрос принадлежности данных объектов, по словам эксперта, может быть решен исключительно Россией, так как они относятся к ее архитектуре безопасности. И, как заметил Сатановский, Москва никогда не откажется от столь важных элементов своей системы безопасности.

В последнее время эксперт все чаще обращает внимание на происходящее в Белоруссии, столкнувшейся с серьезной политической нестабильностью. Как сообщалось ранее, Сатановский предупредил США о последствиях разрыва связей Белоруссии и РФ.