Врач назвал роковую ошибку, которая погубила Легкоступову

Москва, 21 августа. Промедление при госпитализации Валентины Легкоступовой стало роковой ошибкой, которая стоила певице жизни. Если ее доставили в больницу своевременно, артистку можно было бы спасти, считает врач одной из клиник Москвы Федор Ветров.

Специалист обратил внимание, что у Легкоступовой была травма головы, а повреждения такого характера требует экстренных медицинских мер.

«В случае с Легкоступовой просто «опоздали», и последствия дали необратимый результат», — цитирует его Popcake.

Напомним, исполнительница хита «Ягода малина» умерла всего через несколько дней после госпитализации. Когда артистку доставили в больницу, она впала в кому и 14 августа скончалась, не приходя в сознание. Дети и мать Легкоступовой винят в случившемся нового мужа Валентины Евгения Фирсова.

А певица Азиза, которая близко дружила с погибшей звездой, не исключили, что Фирсов мог вместе с алкоголем давать ей какие-то наркотики.