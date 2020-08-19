Максим Галкин с детьми провел ночь на улице

Москва, 19 августа. Российский юморист Максим Галкин необычным образом проводит время со своими детьми. Дети Аллы Пугачевой и ее супруг ночую с детьми на улице.

По данным «Экспресс-газеты», дети юмориста заинтересовались природой и походами, поэтому отец решил провести вместе с ними ночь в палатке.

Поход состоялся на территории загородного дома Галкина и Пугачевой. Дети вместе с отцом взяли палатку и отправились в поход, не покидая пределы имения.

Галкин и его дети сделали несколько привалов, после чего разбили палатку и развели костер. Кроме того, юморист научил своих детей пользоваться компасом и ориентироваться на местности по карте.

Позднее к походной экспедиции присоединилась Алла Борисовна. Однако Пугачева отказалась провести ночь в палатке, поэтому Максим, Гарри и Лиза ночевали в палатке без матери.

Ранее Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину. Примадонна организовала домашний пикник, гостями которого стала семья старшего брата Максима Галкина. Телеведущий опубликовал видеоролик на своей странице в Instagram, на кадрах которого запечатлены члены семьи в ожидании юмориста. Вначале съемку вела Лиза Галкина, затем инициативу перехватила Алла Пугачева. Звезда показывает наследников Лизу и Гарри, а также брата Максима Галкина с женой и детьми.