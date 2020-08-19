Помощник Легкоступовой рассказал о последнем разговоре с певицей

Москва, 19 августа. Менеджер Валентины Легкоступовой Максим Екимов рассказал, что последний разговор с певицей состоялся 6 августа, и раскрыл подробности звонка.

Помощник певицы отметил, что Легкоступова собиралась осенью возобновить концерты после простоя из-за карантина. Менеджер организовывал туры на пять-шесть городов, однако организация сопровождалась переживаниями из-за возможного продления ограничений.

Екимов рассказал, что обсуждал концерты с певицей до ее свадьбы с Юрием Фирсовым. После свадьбы в июле Легкоступова перестала выходить на связь. Менеджер сам позвонил певице 6 августа, однако на звонок ответил неизвестный мужчина.

«Я никогда не слышал от Валентины про Юрия. 6 августа я ей позвонил, и взял трубку мужчина. Я задаю вопрос: «Вы кто?». Он отвечает: «Юрий». «Можно мне услышать Валентину?» – «Да, конечно». Передает трубку, и она говорит: «Это мой муж», — рассказал Екимов в эфире «Пусть говорят».

Менеджер добавил, что разговор с Фирсовым продолжался дольше, чем он пересказал. Избранник певицы спорил об организации концертов. Екимов добавил, что муж певицы не только стал контролировать все ее звонки, но и взял на себя организацию ее концертов.

«Прения у нас были, потому как прозвучала от него фраза, что теперь он отвечает за ее деятельность и ее концерты», — разъяснил Екимов.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной.

Ранее зять Легкоступовой сообщил, что Фирсов может претендовать на наследство скончавшейся артистки, поскольку супруги не составляли брачный контракт.