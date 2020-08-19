Муж Легкоступовой «отстранен» от организации похорон певицы

Москва, 19 августа. Семья певицы Валентины Легкоступовой готовится к ее похоронам, которые запланированы на 20 августа. Только нынешний супруг покойной Юрий Фирсов не участвует в подготовке. По имеющимся данным, траурное мероприятие будет закрытым.

Основные обязанности по подготовке к похоронам взяла на себя дочь исполнительницы Анетта. Юрий Фирсов не может дозвониться ни до кого из родственников певицы.

Не исключается вероятность того, что с ним специально не выходят на контакт. Родственники считают, что он может быть причастен к гибели Легкоступовой.

По мнению художника Никаса Сафронова, певица заслуживает достойных похорон, ее хотят проводить в последний путь сотни поклонников. Он предположил, что решение сделать похороны закрытыми связано с тем, что ее должны помнить живой с обаятельной улыбкой, родственники могут быть против, чтобы исполнительницу снимали в гробу.

Напомним, что певицу с пробитой головой обнаружила в квартире ее дочь. На ее теле были видны синяки. Исполнительница была госпитализирована, ей сделали операцию, после которой наступила кома, сообщает «Ридус».