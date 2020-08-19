Похоронный план Микки Рурка оценил украинский чиновник из глубинки

Киев, 19 августа. «Погребальные» планы Микки Рурка прокомментировали чиновники из украинской глубинки, где помощник американского актера уже якобы выбрал ему место для последнего пристанища.

Замглавы Администрация Белогорского района Украины Игорь Сененко рассказал ИА «Харьков» о том, что еще в прошлом году «какие-то представители-иностранцы приезжали в село Залужье».

«Действительно ли представители от Микки Рурка, я не знаю. Возможно, это слухи, но кто-то приезжал», — цитирует чиновника «Политэксперт».

Отметим, что в СМИ появилась другая информация, якобы помощник Микки Рурка, украинец Дмитрий Корнейчук, подыскал для американца место на кладбище в селе Загорцы. Там живет бабушка и похоронен дед Корнейчука. Чтобы забронировать подходящий участок на погосте, Корнейчук прилетел в деревню из Лос-Анджелеса.

Сененко добавил, что от Загорцы находятся от Залужья примерно в 40 км, а про Микки Рурка и его желании обрести вечный покой в Хмельницкой области Украины, он вообще узнал из Facebook.

Напомним, сенсационное заявление о том, что он хочет быть похороненным на кладбище в селе Загорцы, звезда фильмов «Рестлер» и «Город грехов» сделал в прошлом году.

Накануне, информацию о том, что «место для Микки выбрано» накануне распространил корреспондент телеканала «Украина» Юрий Гула. По данным журналиста, ассистент Рурка прилетел из Лос-Анджелеса в украинскую глубинку и выбрал участок для его могилы.

Отметим, что Микки Рурк ранее не раз заявлял о том, что ему симпатична Россия и даже подумывал переехать в Москву, но его отпугнул холодный климат, да и до голливудских студий пришлось бы добираться слишком долго.