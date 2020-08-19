Смолов спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»

Москва, 19 августа. Ничьей завершился матч второго тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и московским «Локомотивом». Итоговый счет встречи, которая проходила в Екатеринбурге, 1:1.

Отмечается, что во втором тайме встречи полузащитник Андрей Егорычев блестяще замкнул подачу Дмитрия Ефремова, после чего буквально вколотил мяч в ворота «Локомотива».

Однако за две минуты до конца второго тайма Федор Смолов мастерски выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку «Урала». Стоит отметить, что забитый гол стал для нападающего первым после возвращения в Россию из «Сельты».

Примечательно, что ворота «Урала» в этой игре защищал арендованный у ЦСКА Илья Помазун.