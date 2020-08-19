Сын Алибасова с куклой вуду устроил скандал на шоу «Пусть говорят»

Москва, 19 августа. Участие сына продюсера Бари Алибасова — Бари Алибасова-младшего — в шоу «Пусть говорят» обернулось скандальной ситуацией. Он пришел на эфир с куклой вуду, чем вызвал недоверие аудитории.

По словам Алибасова-младшего, утыканная иголками кукла с прикрепленным фото продюсера была обнаружена в доме. Примечательно, что участник шоу зашел в студию, прихрамывая. Свое участие он начал с интригующей фразы о том, что «война выходит на новый уровень».

По его мнению, воспользоваться магическим атрибутом могла дочь супруги отца Ольга Шукшина.

Гости передачи не особо поверили в использование магической куклы. Певица Наталья Штурм, которая дружила с продюсером, не удержалась и сделала пародию на хромавшего сына шоумена. Сын продюсера срывался почти на крик, отвечая на претензии и нападки участников шоу.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной — Юлия Вербицкая-Линник — отметила, что ситуация с куклой является «цирком», в то время как имущество шоумена сдается в аренду и продается.

Отметим, что младший Алибасов признавал, что квартиру отца намерен сдавать, потому что его реабилитация обойдется дорого. По приблизительным подсчетам, аренда огромной квартиры шоумена в Москве может доходить до 500 тысяч рублей в месяц, сообщает «Подмосковье сегодня».