«Белнефтехим» заявил, что все нефтехимические предприятия работают штатно

Минск, 19 августа. Все предприятия нефтехимического комплекса Белоруссии работают штатно, заявили в концерне «Белнефтехим».

«Настроения об остановке производства не получают поддержки у абсолютного большинства трудовых коллективов», — говорится в заявлении компании.

Напомним, несанкционированные акции протеста проходят в республике с 9 августа, после выборов президента. С 13 августа протесты начались на некоторых промышленных предприятиях страны. В частности, сегодня в МВД страны подтвердили задержания у Минского тракторного завода.

Всего в ходе выступлений были задержаны почти 7 тыс. человек. В настоящее время большую часть людей отпустили.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил рабочих предприятий республики и призвал их «не прятать глаза в асфальт» на фоне протестов. По его словам, протестующие устраивают атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий.

«Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — сказал он на заседании Совбеза.

Ранее Лукашенко заявлял, что если «кто-то хочет бастовать — пусть идет бастовать, но на заводах таким людям делать нечего. Но тут же он подчеркнул, что руководители заводов и фабрик не должны ни на кого давить.