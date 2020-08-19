Финансовый омбудсмен рассказал, почему не нужно бояться коллекторов

Санкт-Петербург, 19 августа. Должникам по кредитам не стоит бояться ни коллекторов, чья деятельность на рынке взыскания просроченных кредитов сошла на нет, ни судебных приставов, чьи требования можно оспаривать в суде, заявил финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Как не попасть в кредитное рабство?».

«От коллекторов можно отказаться. Более того, сегодня, по сути, их нет, они умерли. У нас прошла кредитно-финансовая перестройка, осталось всего три коллекторских агентства, дочерних предприятий известных банков, которые финансируют, покупают и продают по своим коррупционным схемам кредитные портфели, забирают себе доли и т.д. Это бизнес. Там уже долги никто не выбивает. Остались автоответчики, роботы, которые напрягают граждан, но это можно заблокировать и ни с кем не общаться», — пояснил Андрей Власс.

По его словам, коллекторский бизнес сегодня стал легальным, без криминальных эксцессов прошлых лет, когда коллекторы покупали кредитный пакет, дробили его на мелкие опции и на условиях откупа перепродавали его бандитским группировкам в регионы.

«Сегодня коллекторы сами придумали уставной капитал, делают одного человека адвокатом, и в рамках закона об адвокатуре начинают заниматься взысканием просроченной задолженности. Точно также ездить по должникам, третировать их и взыскивать долги. Но их осталось мизерное количество», — отметил эксперт.

С судебными приставами, по словам Андрея Власса, решить свои проблемы можно цивилизованными методами.

«Судебные приставы все-таки государственные, и их бояться не стоит. С ними надо просто решать данную проблему. Пришел исполнительный лист, идите и выясните, откуда он. Возможно, вы проспали суд или не получили повестку, или вы побоялись и стали избегать суда. Соответственно суд принял решение без твоего ведома и участия», — рассказал Власс.

Но с этим решением можно поспорить и отменить его. В таких случаях эксперт советует нанять адвоката и собрать доказательства, которые покажут ухудшение финансового положения, и затребовать выписки у банка, который внесудебного порядка банки, как правило, не предоставляют.